Vier Tote nach Angriff in Straßburg

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt auf der Rue des Grandes-Arcades das Feuer eröffnet und vier Menschen getötet. Ein ORF-Journalist berichtet, dass eines der Todesopfer Kopfschüsse erlitten habe. Mindestens neun weitere wurden verletzt, wie die Präfektur des Départements Bas-Rhin mitteilte.

Laut der Polizei wurde der Täter vor seiner Flucht durch Soldaten verletzt. Sie haben ihn angeschossen. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen. Sie hält einen Terror-Hintergrund für möglich. Innenminister Christophe Castaner sagte am Abend, der Täter sei identifiziert und der Polizei wegen – nicht näher bezeichneter – krimineller Aktivitäten bekannt.

Strasbourg: Christophe Castaner déclare que "l'auteur a été identifié" pic.twitter.com/zEjrLJBzF4 — BFMTV (@BFMTV) 11 décembre 2018

Auch die französischen Behörden bestätigen: Der Angreifer war als potenzieller Gefährder bekannt. Er sei in einer entsprechenden Datei verzeichnet gewesen, teilte die Präfektur am Dienstagabend in Straßburg mit. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete noch am Abend eine Untersuchung wegen des Verdachts auf «Mord und Mordversuch im Zusammenhang mit einer terroristischen Unternehmung» ein.

Der Angreifer hätte am Dienstagmorgen im Rahmen von Ermittlungen zu einem versuchten Mord festgenommen werden sollen, habe sich jedoch nicht in seiner Wohnung befunden, berichtet ein Informant gegenüber den Medien.

Die Innenstadt wurde am Abend in einem Umkreis von 200 Metern abgeriegelt, berichtet «Dernières Nouvelles D'Alsace». Der Vize-Bürgermeister Alain Fontanel rief die Stadtbewohnder dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Fusillade ds le centre https://t.co/m5uxwOlunh Strasbourg.Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation.— Alain Fontanel (@AlainFontanel) 11. Dezember 2018

Ein Sprecher des Europaparlaments twitterte, dass mehrere Personen am Boden liegen würden und der Schütze auf der Flucht sei. Auch die Präfektur des Départements Bas-Rhin teilte mit, dass der Täter flüchtig sei und die Polizei die Verfolgung aufgenommen habe.

#Strasbourg Plusieurs personnes au sol, tireur en fuite (Confirmation officielle de la sécurité du Parlement EU) Nous restons cachés depuis les premiers tirs Grand Rue— Emmanuel Foulon (@efoulon1) 11. Dezember 2018

Der Straßburger Weihnachtsmarkt gilt seit längerem als potenzielles Ziel für eine Terrorangriff und wird deswegen verstärkt von der Polizei bewacht. Täglich sind rund 300 Polizisten und 160 private Wachleute auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz. Die Zufahrt für Autos ist drastisch eingeschränkt, Betonblöcke sollen Auto-Attentäter abhalten.

«Die Terrorgefahr ist sehr hoch», hatte Frankreichs Innenstaatsekretär Laurent Nuñez im November bei einem Besuch zu Beginn des Straßburger Weihnachtsmarkts gesagt. «Die Vorkehrungen sind getroffen, um dieses für Straßburg und Frankreich so wichtige Ereignis mit seinen vielen Besuchern aus aller Welt zu sichern.»

Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten in Europa. Er zieht viele Besucher an.

(L'essentiel/afp)