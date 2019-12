Nachbar ersticht Frau (37) vor Augen ihrer Kinder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bluttat ereignete sich am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach (Baden-Württemberg). Laut Polizei soll ein 38-Jähriger die Wohnung seiner Nachbarin Bettina Z. betreten und mehrmals mit einem Messer auf sie eingestochen haben.

Die Kinder der 37-jährigen Frau waren zum Zeitpunkt der Tat zu Hause, wie mehrere Medien berichten. Ihre 14-jährige Tochter soll noch vergeblich versucht haben, den Mann wegzustoßen. Auch ihr kleiner Bruder im Alter von sechs Jahren musste offenbar die Tat mit ansehen. Nachbarn hatten die Schreie gehört und sofort die Polizei gerufen.

Nachbar kehrte zum Tatort zurück

Nach der Bluttat ergriff der Mann zunächst die Flucht, kehrte aber wenig später zum Tatort zurück und wurde dort von der Polizei festgenommen. «Er stach aus bislang unbekanntem Grund mehrfach auf die Frau ein», heißt es in dem Polizeibericht. Der mutmaßliche Täter wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Laut Bild entschied der Richter, dass der 38-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Der Mann habe die Bluttat wohl «in einem krankheitsbedingten Zustand der Schuldunfähigkeit begangen». Die Kinder der getöteten Frau wurden bei Verwandten untergebracht, heißt es in dem Bericht.

