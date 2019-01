Mann sperrt Frau nach Prügel in Schrank ein

Völlig verschreckt, unter Decken und Polstern kauernd und die Hände über dem Kopf verschränkt: So fand die Polizei am Montag in der spanischen Stadt Murcia in der Provinz Andalusien eine Frau, die nach einem Gewaltausbruch ihres Mannes in einen Schrank eingesperrt wurde. Ihr Peiniger wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen.

Gegen 16 Uhr ging am Montzag bei der Polizei ein Anruf ein: «Er wurde von einem Nachbarn getätigt, der offenbar mitbekam, wie die Frau geschlagen wurde», so ein Augenzeuge gegenüber der spanischen Zeitung El Pais.

Rund 30 Minuten später trafen Rettung und Polizei ein. Der 29-jährige mutmaßliche Täter öffnete die Tür. «Er war sehr aufgewühlt und gab zu, mit seiner Frau gestritten zu haben. Er sagte, sie sei mit einer Freundin ausgegangen. Doch die Beamten schöpften Verdacht und verlangten, mit ihr über das Handy zu sprechen».

Sohn verriet den Mann

Der Mann flüchtete sich in Ausreden, sagte, sie habe kein Handy, und dass sie es verloren habe. Die Beamten glaubten das nicht und verschafften sich Eintritt in die Wohnung, wo sie ein sechs Jahre altes Kind vorfanden. Als sie die Zimmer durchsuchten, entdeckten sie schließlich die verletzte Frau, der von außen mit einem Schnappschloss versperrt war.

Bei ihrer Befragung gab die Frau zunächst an, sich die Verletzungen selbst zugefügt zu haben. Doch ihr eigenes sechsjährige Kind widersprach dem: Der Junge sagte, dass sein Vater die Mama geschlagen habe und sie daraufhin in Ohnmacht gefallen sei. Dann habe er ihr einen Kübel Wasser über den Kopf geschüttet. Die Polizisten reagierten sofort und nahmen den 29-Jährigen fest.

