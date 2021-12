Quidditch-​​Teams wollen Sport umbenennen

Als die Autorin der Harry-Potter-Romane die Zauberwelt rund um die Zauberschule Hogwarts und deren Schülerinnen und Schüler erschuf, startete damit auch in der reale Welt ein neuer Sport-Trend. Quidditch heißt der Sport, der nicht nur in den Büchern fasziniert. In Meisterschaften duellieren sich seither internationale Teams um den Sieg.

Wie zwei der großen Ligen in einer Mitteilung bekannt geben, soll der Name des Sports bald geändert werden, wie diverse Medien schreiben. Unter anderem sei dies ein klares Zeichen gegen die trans-feindlichen Aussagen, mit denen J.K. Rowling jüngst für Schlagzeilen sorgte.

«Unser Sport hat sich einen Ruf als eine der fortschrittlichsten Sportarten der Welt in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter und Inklusivität erworben», betonen U.S. Quidditch und Major League Quidditch im gemeinsamen Statement. Um sich diesen Ruf weiterhin zu bewahren, sei es wichtig, ganz klar Stellung gegen die getätigten Äußerungen zu beziehen.

Neuer Name noch nicht bekannt

Seit über einem Jahr habe man bereits Nachforschungen angestellt, wie der Namenswechsel so nahtlos wie möglich gestaltet werden könne, heißt es weiter in der Mitteilung. Welche Namen überhaupt zur Debatte stehen, oder ob man sich schon festgelegt hat, ist noch nicht bekannt. Ebenso ungewiss ist, wie viele weitere Teams sich dem Schritt der Namensänderung anschließen werden.

Die Abspaltung durch die Namensänderung von Warner Bros, die die Rechte an dem Namen Quidditch besitzen, könnte darüber hinaus noch ganz andere Vorteile für den Sport und die Athletinnen und Athleten haben. Durch den geschützten Namen sind die Möglichkeiten von Lizenz- und Sponsorenverträgen bisher limitiert. Die Namensänderung sei also auch eine Chance zu expandieren, erklärt Mary Kimball, die Geschäftsführerin der U.S Quidditch-Liga.

(L'essentiel/Angela Rosser)