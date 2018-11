So also haben die Ägypter ihre Pyramiden gebaut

Rund 147 Meter hoch war die größte der Pyramiden von Gizeh, die des Pharaos Cheops, ursprünglich. Damit war sie gut 20 Meter höher, als es der Prime Tower in Zürich ist. Sie zu errichten, war zweifelsohne eine Meisterleistung.

Auch deshalb wurde immer wieder spekuliert, wie die alten Ägypter das schafften, zumal die Bauweise der Pyramiden äußerst massiv ist. Schließlich wurden für sie mehr als sechs Millionen Tonnen Gestein – vor allem Kalkstein und Granit – aufeinandergetürmt.

Wandbilder untermauern Vermutung der Forscher

Den Spekulationen dürfte nun ein Fund britischer Forscher ein Ende setzen. Das Team um Roland Enmarch von der University of Liverpool hat nördlich von Luxor die Überreste einer ansteigenden Rampe freigelegt, die, wie die Hochschule mitteilte, aus derselben Zeit stammt, in der die Pyramiden hochgezogen wurden.

Dass die Rampe tatsächlich für die Errichtung der Pyramiden eingesetzt wurde, verrieten die Spuren darauf, wie es weiter heißt. So seien an den Seiten der Rampe nicht nur Treppenstufen zu finden, sondern auch Pfostenlöcher. Diese könnten laut Emnach und seinen Kollegen dazu gedient haben, große Blöcke auf Kufen per Seilzug bergauf zu transportieren. Dafür sprechen auch die zahlreichen Felsgravuren und -malereien, die den Alltag der damaligen Bauarbeiter zeigen. Ob die These der Forscher stimmt, sollen genauere Untersuchungen des Fundes zeigen.

