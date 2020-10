Greta Thunberg ruft zur Wahl von Joe Biden auf

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg ruft zur Wahl von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl auf. Sie habe sich zwar nie parteipolitisch engagiert, twitterte die 17-jährige Initiatorin der weltweiten Bewegung «Fridays für Future» am Samstag. Bei der US-Wahl gehe es aber um mehr.

«Organisiert euch und bringt jeden dazu #Biden zu wählen.» Der Demokrat Biden tritt bei der Wahl gegen Amtsinhaber und Republikaner Donald Trump an, der den Klimawandel anzweifelt und aus dem weltweiten Pariser Klimaabkommen austreten will. Während Trump die Energiewirtschaft und die Automobilhersteller von Auflagen für den Umweltschutz befreien will, plant Biden einen umweltgerechten Umbau der Infrastruktur in den USA.

(L'essentiel/Reuters)