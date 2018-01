Wie ein Mensch gewordener Kleiderschrank marschierte der britische Künstler Ryan Hawaii am isländischen Flughafen Keflavik zum Schalter. Unauffällige acht Hosen und zehn Shirts hatte er angezogen. Damit wollte er sich die 100 Euro Gepäckgebühren sparen. Was für ein cleveres Kerlchen! Pech nur, dass das Personal die Idee nicht ganz so cool fand. Sie verwehrte dem Mann den Zutritt zum Flieger. Das berichtet die Bild.

Den Schalter von British Airways wollte der Londoner aber nicht kampflos verlassen. Nachdem der Sicherheitsdienst den meckernden Mann nicht beruhigen konnte, nahm die Polizei den Kleiderständer kurzfristig fest. 24 Stunden später wollte er dann mit EasyJet in seine Heimat fliegen. Doch auch dort ließ man ihn wegen seines renitenten Verhaltens am Vortag nicht einsteigen.

Mit Norwegian Airlines sollte es einen Tag später funktionieren. Der junge Mann kam in London an. Er wird künftig wohl wieder etwas luftiger angezogen zum Flughafen marschieren.

And AGAIN! Refused from 2 flights in 2 days for no valid reason :) @easyJet @British_Airways thanks guys wonderful service pic.twitter.com/Ivoc0WZvXl