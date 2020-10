Lamborghini-​​Protzer (29) rast Skoda-​​Fahrer tot

Zwei Lamborghini und ein Porsche GT lieferten sich am Samstag gegen 13.45 Uhr auf der Autobahn A66 bei Hofheim am Taunu in Richtung Frankfurt am Main ein illegales Autorennen. Der Fahrer des Lamborghini Aventador verlor während der Raserei dann die Kontrolle über den Luxus-Schlitten, geriet ins Schleudern und knallte gegen die Mittelleitplanke. Der Sportwagen wurde daraufhin über die dreispurige Fahrbahn zurückgeworfen und rammte einen Opel und einen Skoda.

Der Lamborghini und der Skoda gingen nach dem Zusammenstoß sofort in Flammen auf. Der 29-jährige Fahrer konnte sich aus dem Auto befreien und in Sicherheit bringen. Der Fahrer im Skoda hatte aber keine Chance und verbrannte. «Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern derzeit noch an», so die Polizei. Der Raser und der Opel-Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Porsche-Fahrer stellte sich Polizei

Der Fahrer des Lamborghinis wurde mittlerweile entlassen im Anschluss an die Behandlung vorläufig festgenommen. Die beiden anderen Raser ergriffen vorerst die Flucht, der Porsche-Fahrer stellte sich aber mittlerweile selbst der Polizei. Der Porsche wurde sichergestellt, der Fahrer (26) befindet sich in U-Haft.

Auch der zweite Lamborghini konnte bereits gefunden und sichergestellt werden. Nähere Details zum Fahrer nannte die Polizei vorerst nicht.

(L'essentiel/wil)