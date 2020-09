Poker-​​Star vergewaltigt und lebendig verbrannt

Ein unfassbares Verbrechen spielte sich in den USA ab und sorgt international gerade für Schlagzeilen. Der 60-jährige Jeffrey Morris soll die Poker-Spielerin Susie Zhao vergewaltigt und anschließend lebendig verbrannt haben.

Medienberichten zufolge passierte die abscheuliche Tat bereits am 12. Juli im Bundesstaat Michigan. Zhao soll sich mit dem Tatverdächtigen in einem Hotel verabredet und am Abend getroffen haben. Dort attackierte Morris die 33-Jährige dann und missbrauchte sie sexuell.

Die Leiche der Frau wurde am nächsten Tag auf einem Parkplatz entdeckt. Nach der Vergewaltigung wurde Susie Zhao laut Ermittlungen lebendig verbrannt. Bei der Untersuchung der Leiche fanden Gerichtsmediziner Ruß in der Lunge. Nach Angaben eines Mediziners waren mindestens 90 Prozent der Körperoberfläche verbrannt.

Haare und Zunge angezündet

Jeffrey Morris muss sich nun wegen Mordes vor Gericht verantworten. Bei der Verhandlung wurden auch neue Details der Tat bekannt. So wurden der bekannten Poker-Spielerin zunächst die Haare und die Zunge angezündet. Zudem soll die 33-Jährige mit einem großen Gegenstand sexuell attackiert worden sein. Am Tatort entdeckte man einen Baseballschläger, der voller Blut war.

Der Angeklagte will von der Tat allerdings nichts wissen und bestreitet sämtliche Vorwürfe. Im Falle einer Veurteilung droht Jeffrey Morris vermutlich eine lebenslange Haftstrafe. Warum Susie Zhao getötet wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Susie Zhao galt als sehr gute Pokerspielerin und soll während ihrer Poker-Karriere knapp 224.671 US-Dollar - rund 191.000 Euro - gewonnen haben.

(L'essentiel/wil)