Zu lange Wartezeit – Fast-​​Food-​​Fan sticht zu

Kurz vor Mitternacht noch einen Burger einwerfen – diese Idee hatten in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Niefern-Öschelbronn am Freitag gleich mehrere Nachtschwärmer. In der Warteschlange eines Schnellrestaurants einer großen amerikanischen Fast-Food-Kette kam es gegen 23.40 Uhr dann zur Eskalation.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wartete der 20-Jährige am Schalter auf sein Essen. Einem anderen Gast dürfte aber alles viel zu lange gedauert haben. Der Unbekannte fing an zu nörgeln, es kam zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streites zückte er dann ein Messer und verletze seinen Kontrahenten damit.

Anschließend ergriff der Messerstecher die Flucht und fuhr mit einem weißen Smart davon. Seine Identität ist nach wie vor ungeklärt, die Polizei ermittelt.

(L'essentiel/rcp)