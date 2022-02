Orcas jagen Blauwale — und bevorzugen Zungen

Orcawale gelten als Fleischfresser ganz oben in der Nahrungskette. Meeresforscherinnen und -forscher beobachten immer wieder mit großer Faszination, wie geschickt die Tiere auf der Jagd nach Nahrung sind.

Nun haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstmals drei Fälle dokumentiert, bei denen die Orcas selbst Blauwale – die größten Tiere des Planeten – getötet und gefressen haben. Die drei Angriffe hatten in der westaustralischen Bremer Bay stattgefunden.

Zwölf Orcas gegen einen Blauwal

Um die Blauwale erfolgreich erlegen zu können, gehen die Orcas in Schulen vor, schreibt der «Spiegel». Zwölf vornehmlich weibliche Orcas griffen in einem der drei Fälle einen Wal an, Junge hätten dabei zugeschaut. Zur Veranschaulichung: Ein Orcaweibchen ist im Schnitt sieben Meter lang und fünf Tonnen schwer, der Blauwal war 22 Meter lang und schätzungsweise 150 Tonnen schwer. Trotz der großen Gruppe und ihren «ausgefeilten» Jagdtechniken: Bis sie den Wal erlegt hatten, dauerte es eine Stunde. Anschließend hätten sich über 50 Tiere versammelt, um den Blauwal zu verspeisen. Dabei hätten sie redlich «geteilt.»

Laut den Forschenden gehen die Weibchen offenbar eher auf die Jagd, weil sie auch ihre Jungen füttern müssen. Weiter wurde beobachtet, dass Orcas gezielt auf die Zunge der Blauwale zugingen. Diese gilt als besonders nahrhaft, sie könne aber auch schmackhaft sein.

Einer der Autoren der Studie, Robert Pitman, Meeresökologe an der Oregon State University, ordnet die Angriffe gegenüber der «New York Times» folgendermaßen ein: «Es ist das größte Raubtierereignis auf der Erde, vielleicht das größte, seit es Dinosaurier gibt.»

Dass die Blauwal-Zunge bei den Orcas beliebt sein könnte, beschreibt auch eine Legende aus Australien. In dieser wird die Geschichte eines Orcas namens Old Tom erzählt, der Anfang des 20. Jahrhunderts fast vier Jahrzehnte lang Fischern geholfen haben soll, vor der Küste Australiens Bartenwale zu fangen. Im Gegenzug überließen diese Old Tom die Zunge der Wale.

