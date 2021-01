Sechsfache Mutter stirbt nach Geburt an Corona

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben nun sechs Kinder keine Mutter mehr: Die jüngste Tochter von Veronica Guevara-Giron aus Los Angeles war erst wenige Tage auf der Welt, als die 37-Jährige an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung starb.

Guevara-Giron war gerade im achten Monat schwanger, als sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. «Sie sagte, sie könne nicht atmen und entwickelte einen Husten, der nicht weg ging. Also brachten sie sie schließlich ins Krankenhaus», erzählte ihre Schwägerin Nathalia Giron dem Lokalsender CBS Los Angeles.

Sie durfte ihr Kind nicht halten

Über eine Woche lang musste die Schwangere mit Sauerstoff behandelt werden. Dann beschlossen die Ärzte das Baby fünf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt zu holen. Die kleine Imani kam sofort auf die Neugeborenen-Intensivstation. Die Mutter durfte das Kind kein einziges Mal in den Armen halten.

Bereits am Tag darauf wurde Guevara-Giron an ein Beatmungsgerät angeschlossen - mit wenig Hoffnung auf Besserung. «Sie riefen ihren Mann an und sagten, dass sich ihr Zustand nicht bessern würde und er kommen sollte», so Giron.

Keine Vorerkrankungen

Laut ihrer Familie hatte die 37-Jährige keinerlei Vorerkrankungen. Jetzt wollen sie darauf aufmerksam machen, wie gefährlich das Virus ist.

Außerdem startete Guevara-Girons Schwägerin einen GoFundMe-Spendenaufruf für Jorge Giron und die sechs Kinder. Der Witwer ist als Installateur für die Stadt tätig und muss sich nun um fünf Kinder zu Hause und ein Baby im Krankenhaus kümmern.

(L'essentiel/red)