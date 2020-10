Astronaut zeigt, wie das Klo bei der ISS funktioniert

Die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage an einen Astronauten sei die nach seiner Notdurft. Wegen des großen Interesses an der Thematik hat sich Commander Chris Cassidy dazu entschlossen ein Klo-Tutorial auf Youtube hochzuladen.

Dieses hat auch noch einen zweiten, aktuellen Anlass: Das neue WC ist bei der ISS angekommen. Es hat 23 Millionen Dollar gekostet, ist kleiner als die Toiletten, die derzeit dort im Einsatz sind, und soll auch besser für Astronautinnen geeignet sein.

Vergangenen Freitag erreichte die Toilette die ISS. Die kostspielige Fracht wurde von der Wallops Flight Facility der NASA zur Raumstation geschickt. Wegen ihrer Größe passt sie auch in die Orion-Kapseln der NASA, die künftig zum Mond fliegen wird.

So funktioniert das Hightech-WC

Die ISS-Besatzung wird es in den kommenden Monaten ausgiebig testen. Im Clip zur Vorstellung des Klos stellt Cassidy zunächst klar, dass das Gefühl, auf die Toilette zu müssen, sich durch die fehlende Schwerkraft nicht verändert.

Die Toilette befindet sich im «Waste and Hygiene Compartement» der ISS, wo man sich in einer Kabine zurückziehen kann. Fäkalien werden in Plastik-Sackerl aufgefangen und anschließend verschlossen in den Container befördert. Hat dieser sein maximales Fassungsvermögen erreicht, wird der Inhalt mit dem restlichen Abfall der ISS zum Verglühen Richtung Erdatmosphäre geschickt. Der Urin wird mit einem Schlauch abgesaugt.

(L'essentiel/ga)