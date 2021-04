Journalist von Querdenker mit Steinen beworfen

Mehr als 10.000 Menschen – größtenteils ohne Masken und ohne die Abstandsregeln einzuhalten – haben nach Angaben der Polizei am Samstag in Stuttgart bei einer Kundgebung der «Querdenken»-Bewegung gegen die Corona-Politik der deutschen Bundesregierung demonstriert. Dabei sei es bis auf wenige Ausnahmen friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Hunderte Beamte waren im Einsatz – schritten wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln aber kaum ein. Das rief viel Kritik hervor.

«Querdenken»-Gründer Michael Ballweg teilte in einer Mail mit, aus einer zuverlässigen, anonymen Zuschrift gehe hervor, dass sich 100 gewaltbereite Hooligans versuchen würden, sich in die Demo einzuschleusen. Nach Angaben der Polizei wurden am Mittag vor dem Rathaus 20 Menschen kontrolliert, die mutmaßlich dem Rockermilieu angehören. Es seien Quarzhandschuhe, pyrotechnische Gegenstände und Sturmhauben beschlagnahmt worden. Dabei sei eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden. Die Betroffenen erhielten Platzverweise.

Journalist geschlagen, Kontroverse um Twitter-Video

Zu Reden gab die Demonstration auch wegen zwei auf Twitter geteilten Videos. Auf einem ist ein Polizist beim Handschlag mit einem Demonstranten zu sehen. Gegenüber der «Bild» erklärte die Polizei, dass man Kenntnis von dem Video habe und überprüfe, ob der Beamte eine Grenze überschritten habe. Er gehöre allerdings zu einem Anti-Konflikt-Team der Polizei. Seine Aufgabe beinhalte, die Schlichtung von Streitigkeiten. Später veröffentlichte die Polizei einen Tweet, laut dem der Demonstrant die Hand des Beamten ergiffen und in die Luft gestreckt habe.

Journalisten angegriffen

Auf einem weiteren Video geht ein Demonstrant vehement gegen einen Pressefotografen vor und will ihm die Maske herunterreißen. Dieser weicht zurück, der Demonstrant gibt schnell auf und läuft weiter. Die Polizei Stuttgart schrieb später auf Twitter, dass ein Tatverdächtiger, der einen Journalisten geohrfeigt hat, identifiziert wurde.

Bei der Demonstration in Stuttgart gegen die Corona-Politik sind nach Angaben des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) am Samstag mehrere Journalisten angegriffen worden. Der SWR beispielsweise berichtete online, dass ein ARD-Fernsehteam auf dem Cannstatter Wasen bedrängt worden sei und ein Live-Schaltgespräch zum Sender Tagesschau24 unterbrochen habe. Eine Sprecherin der Polizei sagte am Abend, die Beamten ermittelten noch, welche Angriffe es auf Medienvertreter gegeben habe.

Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall erklärte, wieder einmal hätten die selbsternannten «Querdenker» keine Hemmungen, Berichterstatter als Ziel ihrer Wut anzugreifen. «Wütend macht mich die offensichtliche Untätigkeit der Polizeibeamten, die nichts für den Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen unternehmen.» Der Verband wolle wissen, warum Journalisten nicht ausreichend geschützt würden. «Was muss eigentlich noch passieren, bis die Sicherheitskräfte erkennen, dass Journalistinnen und Journalisten in Deutschland nicht mehr frei berichten können?»

