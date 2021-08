Von diesen Vulkanen geht eine globale Gefahr aus

Wenn ein Supervulkan wie die Phlegräischen Felder (Campi Flegrei) bei Neapel ausbricht, wird das weltweit schlimme Folgen haben. Sie können das Klima zum Kippen bringen, Massenaussterben auslösen und ganze Landschaften für immer verändern. Darauf weisen Forschende seit Langem hin.

Aber nicht nur von ihnen geht eine globale Gefahr aus, wie ein britisch-israelisches Forschungsteam im Fachjournal «Nature Communications» schreibt. Das Team hat insgesamt sieben Vulkangebiete identifiziert, deren Ausbruch eine ebenfalls globale Katastrophe auslösen könnte.

Anfällige Knotenpunkte

Das Team um Lara Mani von der University of Cambridge in Großbritannien wertete dafür aus, modellierte für die Studie, welche konkreten Folgen die Ausbrüche von Vulkanen in Gebieten mit für die Welt relevanter Infrastruktur haben könnten. Dabei berücksichtigten sie nicht nur von der Eruption selbst ausgehende Gefahren wie Lavafluss oder Ascheregen, sondern auf Folgeerscheinungen wie etwa Tsunamis. Auf diese Weise machten sie sieben besonders heikle Vulkangebiete aus:

Tatun-Vulkangruppe, Taiwan

Laut den Forschenden könnte schon ein kleiner Ausbruch der Vulkangruppe an der Nordspitze Taiwans für großes Chaos sorgen. Denn hier befindet sich mit TSMC einer der größten Hersteller von Elektronikchips. Die Firma «produziert 90 Prozent aller modernen Computerchips und ist der wichtigste Lieferant für die globale Technologie- und Auto-Industrie», heißt es in der Studie. Würde die Region mitsamt dem Hafen von Taipeh für unbestimmte Zeit lahmgelegt, könnte die weltweite Technologiebranche zum Stillstand kommen.

Mittelmeer

Hier sieht das Team um Mani Vulkane wie den Vesuv oder jenen auf Santorin als Gefahr. Brechen sie aus, könnte das Tsunamis auslösen, die Häfen und unter Wasser liegende Kabelnetze zerstören und globale Schiffsrouten wie den Suezkanal blockieren. «Wir haben gesehen, was eine sechstägige Schließung des Suezkanals Anfang dieses Jahres angerichtet hat, als ein einziges festgefahrenes Containerschiff den Welthandel bis zu zehn Milliarden Dollar pro Woche kostete», so Mani in einer Mitteilung.

Cascades-Vulkankette, USA

Ausbrüche der zur Kaskadenkette im Nordwesten der USA gehörenden Vulkane könnten Schlammströme und Aschewolken auslösen, die Seattle bedecken und Flughäfen und Seehäfen in den USA und Kanada lahmlegen. Modelle für einen Ausbruch des Mount Rainier im Bundesstaat Washington der Stärke 6 sagen mögliche wirtschaftliche Verluste von mehr als 7 Milliarden US-Dollar in den darauffolgenden fünf Jahren voraus.

Luzonstraße, Philippinen

Fatal wäre laut dem Forschungsteam auch ein Ausbruch an der Meerenge zwischen Taiwan und der philippinischen Insel Luzon. Denn die Luzonstraße ist eine Hauptschifffahrtsroute zwischen Ostasien und dem amerikanischen Kontinent sowie wichtiger Knotenpunkt der Datenkommunikation. An ihrem Grund verlaufen 17 Seekabel, die Japan, Taiwan, China und Hongkong miteinander und mit der Welt verbinden. Unweit dieses Nadelöhrs liegt der Luzon-Vulkanbogen mit einem halben Dutzend aktiver Vulkane.

Vulkanasche, unterseeische Erdrutsche und Tsunamis würden eine Gefahr für die Infrastruktur der Unterseekabel in der Meerenge darstellen und zur Schließung der Schiffspassage führen. Als im Jahr 2006 ein Seebeben neun der Seekabel beschädigte, fielen in Japan, Taiwan, China und Hongkong weite Teile des Internets aus, was weitreichende Störungen auf den globalen Finanzmärkten zur Folge hatte. «Die Unterbrechung hielt wochenlang an, und die Reparaturen an den Kabeln dauerten 49 Tage.»

Straße von Malakka, Südostasien

Die Meerenge zwischen der Malaiischen Halbinsel und der Nordostküste von Sumatra ist eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt. Durch sie fließen jährlich 40 Prozent des Welthandels. Auch der Luftraum wird stark genutzt. Gleichzeitig gilt die Region mit Vulkanen wie dem Mount Sinabung, dem Mount Toba und dem Mount Merarpi als hochgradig vulkanisch aktiv. Kommt es hier zu einem Ausbruch, ist laut Mani und ihren Kollegen mit einer Unterbrechung des Luft- oder Seeverkehrs sowie schwerwiegenden Verzögerungen im Welthandel zu rechnen.

Eyjafjallajökull & Co., Island

Welche Folgen die Eruption eines Vulkans auf Island haben kann, dürfte vielen Menschen noch aus dem Jahr 2010 in Erinnerung sein: Im April des Jahres brach der Eyjafjallajökull aus, was zu einem tagelangen Unterbrechung des Flugverkehrs in Europa, aber auch nach Nordamerika führte. So etwas kann sich laut den Forschenden wiederholen und erneut zu weitreichenden Störungen und Verzögerungen in den globalen Handels- und Transportnetzen führen.

Changbaishan-Vulkankomplex, Asien

Der Vulkankomplex Changbaishan, zu dem auch der Vulkan Paektusan gehört, erstreckt sich über die chinesisch-nordkoreanische Grenze. Kommt es hier zu einem Ausbruch würde die Aschewolke über die koreanische Halbinsel bis nach Japan reichen und «einige der am meisten beflogenen Verkehrsrouten der Welt blockieren», so die Forschenden. Wie weit der Auswurf des Vulkanmaterials reichen kann, hat der «Jahrtausendausbruch» im Jahr 946 nach Christus gezeigt. Selbst im japanischen Hokkaido waren Spuren zu finden.

Größere Gefahr als Supervulkane

Die sieben Schwachpunkte zeigen nach Ansicht der Forschenden, wie wie anfällig und wenig geschützt die weltweite Infrastruktur selbst gegenüber lautigten Vulkanausbrüchen ist. «Es ist Zeit, das Vulkanrisiko umzubewerten», so Mani. Die größte Gefahr seien nicht die weltzerstörenden Vulkanausbrüche, wie wir sie aus Hollywoodfilmen kennen. Diese kämen nur extrem selten vor. «Wahrscheinlicher sind Szenarien, in denen Eruptionen geringerer Stärke mit unseren gesellschaftlichen Schwachstellen interagieren und uns kaskadenartig in eine Katastrophe führen.»

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: «Anders als bei den Supervulkan-Eruptionen können wir diesen Katastrophen aber vorbeugen», heißt es in der Studie. Man könne die Anfälligkeit der kritischen Systeme gegen solche Ereignisse zu verringern und so unsere Widerstandskraft gegenüber diesen global wirkenden Katastrophen stärken.»

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)