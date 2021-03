Stinkende Windel führte zu Anzeige gegen Eltern

«Der Mann hat den Geruch der vollen Windel nicht mehr ertragen, deshalb kam es zum Streit», schildert eine Sprecherin der Polizei in Thüringen am Freitag. Am Vorabend waren in der Wohnung des Elternpaares in Sömmerda die Fetzen – und später sogar die Fäuste – geflogen.

Nachbarn alarmierten die Polizei, die dazwischen ging und das zankende Paar (28, 29) voneinander trennte. Der Streit war ausgebrochen, weil die junge Frau, der Auffassung ihres Partners zufolge, die dreckige Windel des gemeinsamen Kindes nicht schnell genug gewechselt hatte. Als er daraufhin wegen des üblen Geruchs ein Fenster öffnete, soll die Situation eskaliert sein.

Gegen beide Streithähne werde nun Anzeige erstattet, so die Polizei in ihrer Einsatzmeldung abschließend.

(L'essentiel/rcp)