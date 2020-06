Die Golden Gate Bridge als größte Flöte der Welt

Die orange-rote Golden Gate Bridge, das Wahrzeichen der US-Westküstenstadt San Francisco, ist von Weitem zu sehen – und neuerdings ist sie bei starkem Wind auch aus der Ferne zu hören.

Ein im Bau befindliches Handgeländer entlockt der 83 Jahre alten Konstruktion ungewöhnliche Töne. Als «summendes Geräusch» beschrieb es Brückenbezirks-Sprecher Paolo Cosulich-Schwartz am Montag (Ortszeit) in der Zeitung San Francisco Chronicle.

Um die Windfestigkeit zu verbessern, seien die alten, breiteren Streben durch schmalere ersetzt worden. Schon bei Tests im Windkanal hätte man ein leichtes Summen gehört, sagte der Sprecher.

Doch offensichtlich hatten die Planer nicht mit den Reaktionen von Anwohnern und Brückennutzern gerechnet. Nach starken Winden am Freitag, die aus westlicher Richtung in die Bucht von San Francisco wehten, trudelten Kommentare und Beschwerden ein, in Social-Media-Posts machten Videos mit dem singenden Geräusch die Runde.

Can someone explain me why is this eerie sound has been going on for an hour in #SanFrancisco #presidio #sound #eerie #whatisthis #2020SoFar #2020BingoCard pic.twitter.com/gS4ui2WSxh