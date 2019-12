Tankstelle explodiert an Grenze zu Bosnien –1 Toter

Die Tankstelle an der bosnischen Grenze zu Serbien ist ein völliger Trümmerhaufen. Auch die umliegenden Häuser wurden durch die umherfliegenden Teile teilweise stark beschädigt. Fenster wurden komplett zerstört, Dächer wurden abgerissen.

Am Mittwochvormittag raste ein Pkw in eine Zapfsäule. Kurz danach kam es zu einer Explosion. Ein 49-jähriger Serbe kam dabei ums Leben. Der Mann fuhr gerade mit seinem Auto an der Tankstelle vorbei und wollte sehen was passiert ist. Mindestens acht weitere Personen wurden verletzt. Einige davon schwer.

Laut aktuellem Ermittlungsstand soll es vor der Explosion zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen sein. Eines der Fahrzeuge driftete daraufhin in die Tankstelle.

(L'essentiel)