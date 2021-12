Mindestens 50 Tote bei Tankwagen-​​Explosion

Bei der Explosion eines Tanklastwagens in Haiti sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Zwischen 50 und 54 Menschen seien bei dem Unglück am frühen Morgen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, teilte der stellvertretende Bürgermeister der Hafenstadt Cap-Haitien, Patrick Almonor, am Dienstag mit.

Laut ORF teilte haitianische Premierminister Ariel Henry in den sozialen Medien bereits seine Bestürzung über das Unglück mit. Zahlreiche weitere Menschen wurden demnach verletzt. Die Krankenhäuser seien mit der hohen Zahl an Verletzten überfordert, hieß es in einem Bericht der Zeitung „Le Nouvelliste“.

Tanklaster kippte um

Der Tanklastzug war vor der Explosion offenbar in einen Unfall verwickelt worden und umgekippt. Daraufhin strömten zahlreiche Menschen an die Stelle, um Benzin zu stehlen. Daraufhin entzündete sich der Treibstoff und der Lkw explodierte.

????????Haití



En la ciudad de Cap Haitien, explotó un tanque de combustible. Más de 40 personas murieron y decenas resultaron heridas, según informes de los medios. pic.twitter.com/L5YWGgAM2f — Noticias 507 y El Mundo (@agrimensuraferg) December 14, 2021

In den sozialen Medien kursierten am Dienstag nach der Explosion bereits Bilder, die das Feuer an der Unfallstelle zeigen sowie Aufnahmen aus Krankenhäusern. Darin sind unter anderem Verletzte sowie Menschen, die auf dem Boden liegen zu sehen.

#Haiti, in the city of Cap Haitien, a fuel tank #exploded. More than 40 people died and dozens were injured, according to media reports. pic.twitter.com/RIiW3BcLJj — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 14, 2021

(L'essentiel/np)