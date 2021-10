Unwetter wütet in sizilianischer Kleinstadt

Italien ist zum Wochenstart von teils heftigen Unwettern heimgesucht worden. Am Dienstagnachmittag fegte ein Sturm mit Starkregen und Hagel durch Catania auf Sizilien, wie die Stadt bei Facebook schrieb. Sie sprach von einem «Tornado».

Es war auch von Verletzten die Rede - laut Nachrichtenagentur Ansa musste aber niemand ins Krankenhaus. Vier ankommende Flugzeuge musste zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Die Bewohner der Stadt am Ätna wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Es gab den Angaben zufolge Schäden an Wohnungen und Geschäften, Bäume wurden entwurzelt und Straßen gesperrt.

In der Region Ligurien hatten massive Regenfälle am Montag und Dienstag dafür gesorgt, dass Flüsse über die Ufer traten. Eine kleine Brücke stürzte ein, zehn Familien mussten von den Rettungskräften evakuiert werden, wie italienische Medien berichteten.

In Savona regnete es am Montag so stark wie noch nie in der Geschichte der Küstenprovinz, so dass es zu Murenabgängen und Überschwemmungen kam. Straßen- und Zugverbindungen mussten unterbrochen werden.

Experten widersprachen der Darstellung der Gemeinde via Twitter: Der österreichische Meteorologe Daniel Schrott schrieb etwa, es handele sich bei dem Sturm um ein sogenannten Downburst. Zum selben Ergebnis kommt der italienischen Wetterdienst Meteored Italia. Dabei handelt es sich um eine Wetterphänomen, dass oft in Verbindung mit Gewittern auftritt.

L'evento che ha colpito oggi #Catania non era un #tornado, ma un downburst, come abbiamo spiegato su Meteored Italia.



Qui l'articolo su Catania: https://t.co/IUgmegKOc9



⛈️ Cos'è un downburst? https://t.co/EVymjMbwOn pic.twitter.com/WNkzrkrq9s — Meteored Italia (@meteoredit) October 5, 2021

Nach den schweren Unwettern zuletzt in Südfrankreich und Norditalien gibt es heute weiter südlich, auf #Sizilien und in Kalabrien schwere #Gewitter. https://t.co/Ffo7nmjcVx /LDhttps://t.co/Da9h8aSymt — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) October 5, 2021

