Polizei macht grauenhaften Fund in Darmstadt

Die Polizei machte Medienberichten zufolge in einer Wohnung in Darmstadt einen grauenerregenden Fund: Ein 34-Jähriger hatte die Polizei angerufen und angegeben, dass seine 40-jährige Freundin tot in ihrer Wohnung liege. Als die Beamten eintreffen, finden sie die Frau vor, deren Leiche zerstückelt worden war.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Eine Obduktion soll nun klären, ob es sich wirklich um die Bewohnerin handelt. Zudem soll die Todesursache festgestellt werden. Laut Medien war das Paar schon öfter aufgrund von Alkohol- und Drogenproblemen aufgefallen, zudem musste die Polizei immer wieder zu Streitereien der beiden ausrücken.

(L'essentiel)