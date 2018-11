Verschiedene Schuhe? Netz spottet über Juncker

In Brüssel fand am Donnerstag ein Treffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa statt. Mit dabei war unter anderem auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Während der Pressekonferenz verschwand dieser allerdings kurz, was der Brüssel-Korrespondent der Financial Times auf seinem Handy filmte.

Sogleich glaubten Internet-Nutzer, den Grund gefunden zu haben: Auf dem Video schaut es zumindest zu Beginn so aus, als hätte Juncker zwei verschiedenfarbige Schuhe an.

Jean Claude Juncker has left a press conference half way through with South African President. Not sure why pic.twitter.com/XNXoeUS27x — Mehreen (@MehreenKhn) 15. November 2018

Mehrere Twitter-User spotteten sogleich über ein angebliches Alkoholproblem des Kommissionspräsidenten – ein Vorwurf, der von Rechtspopulisten immer gern in den Mund genommen wird.

Optische Täuschung durch Handy-Video

Tatsächlich dürfte es sich aber um eine optische Täuschung durch die Beleuchtung handeln. Im betreffenden Video scheint zunächst Junckers rechter Schuh braun, sein linker schwarz. Während er von der Bühne geht, scheinen dann beide Schuhe schwarz und auf den letzten Metern wiederum der linke braun und der rechte schwarz. Fotos von der Veranstaltung zeigen, dass beide Schuhe schwarz sind (siehe Fotos oben).

Auch der Journalist, der die Szene filmte, stellte klar, dass Juncker nicht auf einen Fauxpas hingewiesen worden sei, wie manche mutmaßten, sondern seine Assistentin zu sich rief, um ihr offenbar mitzuteilen, dass er sich unwohl fühle.

Juncker called to his aide on stage and told her he had to go. No sign that he received any message or prompt https://t.co/N7wDdfstpe — Mehreen (@MehreenKhn) 15. November 2018

Auf die Frage eines Journalisten, ob es ihm gut gehe, antwortete Juncker später: «Nein.» Der EU-Kommissionspräsident hat seit einem schweren Verkehrsunfall ein Ischiasleiden. Immer wieder hat er aufgrund von Schmerzen sichtliche Probleme beim Gehen.

Juncker is asked by a journalist if he is feeling ok after leaving and returning to the press conference. He replies: "non" pic.twitter.com/wdqeHSwGfE — Mehreen (@MehreenKhn) 15. November 2018

