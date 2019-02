Lass deinen Ex an ein Erdmännchen verfüttern

Schon bald ist Valentinstag! Da nicht alle Menschen in einer glücklichen Beziehung sind, und einige zudem vielleicht auch noch stinksauer auf den oder die Ex sind, hat sich ein Zoo in El Paso im US-Bundesstaat Texas ein witziges Event für den Valentinstag überlegt.

«Gib einer Kakerlake den Namen deines Ex-Partner!», schreibt der Zoo in einem Facebook-Post, der schon tausendfach geteilt wurde. Doch das Beste daran: Die auf den oder die Ex getauften Kakerlaken werden am Valentinstag an die Erdmännchen im Zoo verfüttert und Du kannst live dabei zuschauen.

Wer bei der Aktion mitmachen will, kann dem Zoo bis zum 11. Februar via Facebook den Namen für die Kakerlake zukommen lassen. Die Fütterung kannst du dann auf derselben Seite im Live-Video oder über die Webcam im Erdmännchen-Gehege verfolgen!

(L'essentiel/sto)