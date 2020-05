Tapferer Hund rettet über 100 Koalas

Er sieht nicht aus wie eine typische Rettungskraft: Aber der australische Hund «Bear» ist ein echter Lebensretter. Über 100 verletzte oder kranke Koalas hat er über die letzten Wochen aufgespürt. Er kann sich dabei auf seinen außerordentlichen Geruchssinn verlassen: Er ist sowohl auf den Geruch von Koalakot als auch an den ihres Fells trainiert. Das berichten verschiedene australische Medien.

«Bear» gehört der «University of the Sunshine Coast», wo er Teil des Programms «Detection Dogs for Conservation» ist. Der fünfjährige Koolie wurde von seiner Familie weggegeben, weil er zu viel Energie hatte, um in einer kleinen Wohnung zufrieden leben zu können. Für die Aufgabe als Koala-Retter ist er dafür aber wie geschaffen.

Vom Aussterben bedroht

Die Buschbrände wüteten in Australien von Juni 2019 bis März 2020. Vor allem die Ostküste war stark betroffen. Die Feuer wüteten auf einer Fläche von über 126,000 Quadratkilometern und waren zeitweise kaum mehr unter Kontrolle zu bringen. Viele Eukalyptus-Wälder, die Lebensgrundlage von Koalas, brannten vollständig ab. Koala-Bären waren schon vor den verheerenden Bränden vom Aussterben bedroht.

(L'essentiel/Reto Heimann)