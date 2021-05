Strandparty nach viraler Tiktok-​​Einladung artet aus

Eine bei dem Videoportal Tiktok gepostete Einladung zu einer Strandparty hat im kalifornischen Huntington Beach zu einem Gästeansturm mit vielen Festnahmen geführt. Wie die Polizei des Strandorts am Sonntag mitteilte, wurden 149 Jugendliche und junge Erwachsene wegen Vorwürfen von Vandalismus oder Ruhestörung festgenommen. Nach US-Medienberichten hatte der von einem TikTok-Nutzer angekündigte Event Samstagnacht über 2500 Menschen in den Küstenort südlich von Los Angeles gelockt.

Die Menge sei schnell angewachsen und nicht mehr kontrollierbar gewesen, meldete die Polizei. Die Behörde verhängte ein nächtliches Ausgangsverbot. Nach der Mitteilung schritten mehr als 150 Polizisten ein, nachdem einige Personen Flaschen und Steine geworfen und Feuerwerk gezündet hatten. Es seien Geschäfte, Verkaufsstände und Streifenwagen beschädigt worden, als die Menschenmenge über die Strandpromenade und durch den Ort zog.

INSTANT REGRET: TikTokers from all over US fly into Huntington Beach for Adrian’s Kickback. Event gets broken up by police. pic.twitter.com/YO42ERqlMR