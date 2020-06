Dieses NASA-​​Foto könnte den Fall «Maddie» klären

Mit jedem Tag kommen neue Details zum Fall Maddie McCann ans Licht. Oder bessser gesagt: zu dem mutmaßlichen Entführer - und womöglich auch zum Mörder des Mädchens. Nun fanden die Ermittler ein weiteres Puzzlestück, welches enorm wichtig sein könnte. Und dabei spielt ausgerechnet die US-Weltraumbehörde «Nasa» eine große Rolle.

Der spanische Kriminalistik-Experte Janosch Gonzalez durchforstete alte Satellitenaufnahmen und stieß dabei auf ein Bild aus dem Juni im Jahr 2007. Kurz zuvor verschwand die damals drei Jahre alte Maddie. Auf der Aufnahme ist ein weißer Mini-Bus zu sehen. Laut Gonzales habe er die gleichen Maße und die gleiche Farbe wie der VW-Westfalia, den Christian B. damals fuhr.

Wird nun die Finca genauer untersucht?

An und für sich nicht sonderlich spektakulär. Jedoch steht das Auto neben der Finca an der Algarve, in welcher der 43-Jährige zwar gewohnt hat, im Jahr 2007 aber nicht mehr wohnte. Eine Nachbarin berichtete der Sun, dass B. im Jahr 2006 einfach verschwand. Sie selbst habe anschließend beim Aufräumen der Unterkunft geholfen. Ihr Fazit zum Zustand des Hauses: «Es war eklig». Man soll Perücken und «seltsame Kleidungsstücke» gefunden haben.

Gonzales teilte seine Entdeckung den Ermittlern mit. Das deutsche Bundeskriminalamt soll Interesse an dem Foto gezeigt haben. Der Kriminalistik-Experte hofft nun, dass in dem Haus nach Hinweisen zu Maddie gesucht wird. Zwar habe man schon im Jahr 2014 in der Umgebung nach Maddie gesucht, jedoch soll man die Finca selbst und den anliegenden Brunnen außer Acht gelassen haben.

