Britin gründet Heim für todkranke Vierbeiner

Im britischen Mansfield nahe Sheffield hat die engagierte 46-jährige Nicola Coyle das Grey Muzzle Canine Hospice Project ins Leben gerufen. Das Ziel ist eindeutig formuliert: todkranken Hunden, deren Besitzer keine Mittel dazu haben, einen schönen Lebensabend ermöglichen. Somit können Tiere, die in ihrem bisherigen Leben an Schmerzen, Einschränkungen oder Misshandlungen gewöhnt waren, vor dem Unvermeidlichen noch einige schöne Momente erleben.

Vom Strandspaziergang bis zum McDonald's-Besuch – die Vierbeiner bekommen das volle Verwöhnprogramm und erleben so im Heim der früheren Krankenschwester Nicola Coyle unter Umständen noch die beste Zeit ihres Lebens. So etwa die krebskranke Hündin Dora, die von ihrem Vorbesitzer geschlagen wurde. Sie bekam im Hundehospiz nicht nur Pflege – sondern fand sogar noch neue, liebevolle Besitzer für ihre letzten Monate.

Hospize wurden eigentlich für Menschen erfunden. Hier sollten unheilbar kranke Patienten ihr Lebensende in Würde verbringen können, also in einer wohnlichen, natürlichen Umgebung, aber trotzdem mit medizinischer Betreuung. Dieses Konzept übertrug Nicola Coyle mit ihrem Grey Muzzle Canine Hospice Project auf des Menschen besten Freund, wie die Website stern.de schreibt.

Ein paar Einschränkungen gibt es aber natürlich trotzdem. Es werden nur Vierbeiner mit einer Lebenserwartung von weniger als sechs Monaten genommen. Die Patienten kommen vor allem aus Heimen, Tierarztpraxen und von finanzschwachen Hundebesitzern.

Mittlerweile hat Nicola Coyle sich mit ihren beiden Kindern Harvey (14) und Olivia (15) bereits um mehr als 30 sterbende Hunde gekümmert. Rund 500 Euro bezahlt sie dabei aus eigener Tasche für jedes Tier. Unterstützen kann man die engagierte Tierfreundin mit Spenden. Alle Infos, sowie zahlreiche Fotos und Geschichten der unheilbaren Patienten, gibt es auf der Facebook-Seite des Projekts.

