Polizei sucht Frau nach Pornodreh im Bus

Das Video, das in einem Bus in der kolumbianischen Stadt Cali entstanden sein soll, sorgt für reichlich Ärger mit der Polizei. Doch nicht aufgrund der sexuellen Aktivitäten, die in dem kurzen Clip zu sehen sind, sondern weil die Hauptdarstellerin keine Corona-Maske getragen hat.

Unglaublich, aber wahr. Nicht der unsittliche Inhalt des Pornovideos, welches in aller Öffentlichkeit gedreht wurde, sondern die Tatsache, dass «Hauptdarstellerin» Kaori Dominick stellenweise ohne Mundschutz in dem Bus zu sehen ist, erregt die kolumbianischen Gemüter.

Außerdem soll Dominick am Ende des Clips, der mittlerweile von Pornhub gelöscht wurde, dem Mann ihren getragenen Slip überreichen - beides verstößt gegen die aktuellen Gesundheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Schauspieler werden gesucht

Oscar Ortiz, der Präsident von Metrocali, dem kommunalen Transportunternehmen, das für die Strafe zuständige ist, twitterte: «Das Porno-Video im Bus wird an die Behörden gesendet, um die Schauspieler zu identifizieren.» Beiden droht eine saftige Geldstrafe.

Kolumbien hat schon Ende März eine Ausgangssperre verhängt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden. Aktuell sind 91.995 Fälle von Covid-19 gemeldet, 3256 Todesfälle wurden registriert.

(L'essentiel/dob)