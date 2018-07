Besitzer wirft Hund mit Stein um den Hals ins Meer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein beliebter Badeort auf Sizilien ist vergangenen Samstag Schauplatz eines Falls von Tierquälerei und versuchter Tötung eines Hundes geworden. Badegäste in Valderice retteten das Tier namens Mia aus dem Meer und schilderten, wie sich die Tat zugetragen hatte.

Demnach besuchte ein Mann mit seinem Hund den Strand. Dass der Vierbeiner nicht ins Wasser wollte, brachte seinen Besitzer in Rage. Offenbar derart, dass er Mia mit einer Schnur einen Stein um den Hals band und sie ins tiefe Wasser stieß.

Starker Überlebenswille

Mit aller Kraft gelang es dem Hund, sich von seiner Halskette zu befreien, an der die Schnur mit dem Stein befestigt war. Augenzeugen kamen dem erschöpften Tier zu Hilfe und zogen es ans Ufer.

Mithilfe des Mikrochips konnte die Polizei Mias Besitzer rasch ermitteln. Dieser gab an, er habe den Hund lediglich waschen wollen. Die Behörde zeigte ihn wegen Tierquälerei an. Mia wurde in einem tiermedizinischen Ambulatorium versorgt, wo sie sich rasch erholte, wie es hieß.

Minister gegen Tierquälerei

Der traurige Fall erregte die Gemüter nicht nur auf Sizilien. Zahlreiche Italiener nahmen Anteil an Mias Schicksal und forderten in den sozialen Netzwerken eine exemplarische Strafe für ihr Herrchen.

Francesco Stabile, Bürgermeister von Valderice, kündigte an, dass sich die Gemeinde dem Verfahren gegen den Hundebesitzer als Zivilpartei anschließen werde.

Das will auch der zuständige Minister tun. Sergio Costa lobte in einem Facebook-Eintrag außerdem Mias Retter und schrieb, er wolle sich für härtere Strafen gegen Tierquäler einsetzen.

Valderice liegt in der Provinz Trapani an der Westspitze Siziliens und hat etwa 12.000 Einwohner.