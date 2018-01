Krebskranke stirbt kurz nach ihrer Hochzeit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es war ihr letzter Wunsch - und dieser sollte in Erfüllung gehen. Heather Mosher aus Connecticut heiratete kurz vor Weihnachten ihren Liebsten Dave. Ursprünglich sollte die Heirat erst am 30. Dezember veranstaltet werden. Doch der Gesundheitszustand der krebskranken Frau verschlechterte sich rapide. Und so wurde das Fest nach vorne verlegt. Eine gute wie auch dramatische Entscheidung. Denn Heather starb nur 18 Stunden nach der Trauung. Das berichtet Yahoo.com.

Das Paar hatte war knapp drei Jahre zusammen und unzertrennlich. Nach der Verlobung kurz vor Weihnachten 2016 schien ihr Glück perfekt. Doch noch vor dem Jahreswechsel folgte der Schock. Bei Heather wurde ein besonders aggressiver Brustkrebs entdeckt - die Ärzte konnten nicht mehr viel für sie tun.

Genau ein Jahr nach ihrer Verlobung schloss die Braut für immer ihre Augen. Sie schlief neben ihrem Ehemann ein. Am 30. Dezember wurde die tapfere Frau beerdigt.

(hej/L'essentiel)