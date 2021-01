Mann schlägt Krokodil nach Angriff in die Flucht

Wenn sich ein Krokodil mit seinem muskulösen Kiefer einmal in einem Opfer verbissen hat, dann war's das – allerdings nicht in diesem Fall. Ein 44-Jähriger aus Queensland, Australien, machte am Donnerstag beim Schwimmen im Lake Placid blutige Bekanntschaft mit einer der Riesenechsen.

Plötzlich fiel das rund zwei Meter lange Raubtier über ihn her und biss ihn direkt in den Kopf. Wie durch ein Wunder schaffte der Mann es aber, den Angriff abzuwehren und mit leichten Verletzungen zu entkommen. Er hatte Verletzungen im Gesicht, sei aber sonst «sehr gelassen» gewesen, als die Hilfskräfte eintrafen. Das berichtet der US-Sender CNN.

#Caravonica - One patient was transported to Cairns Hospital in a stable condition after sustaining multiple minor lacerations, reportedly from a crocodile off Lake Placid Road at 12.43pm. — Queensland Ambulance (@QldAmbulance) January 28, 2021

«Ein Krokodil hatte sich an seinem Kopf verbissen, und um das kräftige Maul aufzustemmen, steckte er auch noch die Hände hinein», schildert der angerückte Notfallsanitäter Paul Sweeney die Ereignisse der lokalen Presse. «Als er gerade wieder seine Hände hinauszog, schnappte der Kiefer über seinem Zeigefinger zu. Er hatte unglaubliches Glück.»

Our team is now in place at Lake Placid. The search for the crocodile responsible for the attack is now underway. pic.twitter.com/5nXyD1SN9Z — Queensland Environment (@QldEnvironment) January 28, 2021

Ohne Furcht

«Nur ein paar Zentimeter weiter unten befinden sich wichtige Blutgefäße.... wäre eines davon durchtrennt worden, wäre die Geschichte wohl ganz anders ausgegangen.»

Der 44-Jährige scheint aber ein knallharter Typ zu sein. Seit acht Jahren soll er mindestens drei Mal die Woche in dem gefährlichen See seine Runden schwimmen. Sweeney: «Es würde mich nicht überraschen, wenn er hier wieder reinspringt, um weiter zu trainieren.»

(L'essentiel/rcp)