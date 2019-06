Vermisster Youtube-​​Star tot aufgefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit dem 19. Juni wurde Youtub-Star Desmond Amofah alias Etika vermisst. Der 29-Jährige hatte für Besorgnis bei seinen Fans gesorgt, nachdem er in seinem letzten Video Suizidgedanken äußerte.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Am Montag wurden laut BBC persönliche Gegenstände von ihm auf der Manhattan Bridge in New York gefunden. Darunter waren auch sein Telefon, sein Führerschein, seine Geldbörse und seine Nintendo Switch.

Die Polizei von New York, wo Amofah lebte, veröffentlichte am 21. Juni einen Vermisstenaufruf.

Am frühen Montagabend fanden die Behörden eine Leiche im East River. Angehörige identifizierten den Toten als Desmond Amofah.

Etika hat Hunderttausende von Followern auf Twitter und Instagram und postete auf YouTube Videos mit News und Gaming-Analysen über Nintendo und Twitch.

(L'essentiel/red)