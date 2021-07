Hitzewelle und Waldbrände wüten weiter in den USA

Der Westen der USA kämpft mit Waldbränden und einer neuen Hitzewelle. In Oregon erreichte ein Feuer im Fremont-Winema-Nationalwald am Sonntag eine Ausdehnung von 580 Quadratkilometern. Der Nationale Wetterdienst warnte vor einer weiteren Ausbreitung: «Das Bootleg-Feuer wird heute das Potenzial extremen Wachstums sehen», twitterte er. Im Grenzgebiet zwischen Kalifornien und Nevada tobte ein Brand auf einer Fläche von 339 Quadratkilometern.

Kalifornierinnen und Kalifornier wurden gebeten, rasch ihren Stromverbrauch zu drosseln, nachdem der große Waldbrand im Süden von Oregon Hochspannungsleitungen zwischen den beiden Bundesstaaten beschädigt hatte, wodurch 4000 Megawatt Strom nicht mehr fließen konnten.

Das Feuer an der Grenze von Kalifornien und Nevada hatte am Samstag eine Autobahn überquert und bedrohte Gebäude. Anwohner wurden aufgefordert, ihr Vieh so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Im Süden Kaliforniens mussten wegen eines Buschfeuers zwei Indianerstämme ihre Siedlungen verlassen. Im Staat Washington wuchs sich ein Waldbrand auf 155 Quadratkilometer aus.

In Arizona kamen in Mohave County zwei Feuerwehrleute ums Leben. Sie sollten mit einem Flugzeug einen Waldbrand beobachten und stürzten ab, wie die Behörden dem Sender KPHO-TV mitteilten.

54 Grad im Death Valley

Indessen erreichten die Temperaturen im Death Valley (Tal des Todes) am Samstag 53 Grad. Am Vortag waren es sogar 54 Grad gewesen, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. Sollten die Daten bestätigt werden, wäre das die höchste auf der Erde gemessene Tagestemperatur seit mehr als 100 Jahren. Der Rekord stammt aus dem Juli 1913. Damals wurden im kalifornischen Wüstenort Furnace Creek 57 Grad erreicht.

San Diego und Palm Springs brüteten am Samstag bei 49 Grad, in Las Vegas waren es 47. Der Wetterdienst warnte, die Hitze könne zu Gesundheitsschäden führen.

Bei den Waldbrände in Kalifornien war die Luft so trocken und heiß, dass ein Teil des von Flugzeugen abgeworfenen Löschwassers verdunstete, bevor es den Boden erreichte, wie Feuerwehrsprecherin Lisa Cox berichtete. Rauch und heiße Luft hätten eine gewaltige Pyrocumulus-Wolke gebildet, die ihre eigenen Blitzschläge hervorgebracht habe, sagte sie. Die Funken des Waldbrandes seien bis zu 1,6 Kilometer weit gestoben und hätten neue Feuer ausgelöst, die die Feuerwehr nicht mehr habe erreichen können. Der Wind treibe die Flammen in ausgedörrte Schluchten, wo das Feuer viel Nahrung finde und an Tempo zulegen könne.

