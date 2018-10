66-​​Jähriger bewohnt selbstgebautes Horror-​​Haus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Szenen wie aus schlechten 90er-Action-Filmen spielten sich vor wenigen Tagen im US-Bundesstaat Oregon ab: Ein FBI-Agent wurde von einem freifahrenden Rollstuhl mit eingebauter Sprengfalle angeschossen, als er versuchte, einen 67-Jährigen zu verhaften, der von seiner 90-Jährigen Mutter auf 2,7 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Vernachlässigung verklagt worden war.

Mechanische Whirlpool-Fallen

Der Verdächtige Gregory Lee Rodvelt weigerte sich, sein Haus im Örtchen Williams zu verlassen, nachdem er den Rechtsstreit gegen seine Mutter – und damit auch sein gesamtes Vermögen – verloren hatte. Um seinen Besitz zu verteidigen, installierte er auf dem gesamten Grundstück diverse Fallen, die Kevin «Allein Zuhaus» McAllister vor Neid erblassen lassen würden.

Immerhin hatte Rodvelt ein Warnschild aufgestellt, das auf seine selbstgebastelten Anti-Eindringlings-Kreationen hinwies. Die tapferen Männer vom FBI ließen sich davon jedoch nicht abschrecken und kämpften sich tatsächlich durch den Garten, der mit Stolperfallen, rostigen Nagelpistolen und sogar einem gigantischen, rollenden Whirlpool ausgestattet war, der ungebetene Gäste überfahren sollte.

Einen Rollstuhl, sie zu knechten

Das Indiana-Jones-eske Spektakel nahm erst ein jähes Ende, als eine Art Killer-Rollstuhl mit integrierter Schrotflinte einen der Beamten mit einem Schuss ins Bein außer Gefecht setzte. Der FBI-Spezialagent und drei staatliche Bombentechniker schafften es nicht an dem leeren Rollstuhl am Eingang des Hauses vorbei.

Der Agent wurde mit einer tiefen Schusswunde knapp unter dem linken Knie in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Rodvelt, der in der Vergangenheit mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt getreten war, wurde wenig später doch noch verhaftet. Zu den bereits bestehenden Anklagepunkten gesellen sich jetzt auch noch schwerer Angriff mit einer tödlichen Waffe, Missachtung des Sprengstoffgesetztes und Widerstands gegen die Staatsgewalt.

