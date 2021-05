Ufo-​​Sichtungen werden seit Corona immer häufiger

Das öffentliche Leben ist durch das Coronavirus mittlerweile schon mehrmals beinahe vollständig zum Erliegen gekommen. Der zivile Flugverkehr wurde stellenweise eingestellt, auch heute noch sind weniger Flieger am Himmel als vor der Pandemie. Trotzdem wollen viele Menschen nun ungewöhnliche Objekte am Himmel gesichtet haben.

Das Centrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (Cenap) in Hessen registriert seit geraumer Zeit zunehmend Anrufer, die eine Ufo-Sichtung melden wollen.

« Veränderte Wahrnehmung »

«Auffällig sind dabei die Schilderungen der Menschen am Telefon. Einerseits sprechen ihre Beschreibungen klar für Flugzeuge oder Helikopter. Auf der anderen Seite können viele Anrufer diese Beobachtungen nicht eindeutig einordnen», schildert Cenap-Mitgründer Hansjürgen Köhler gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

In den vergangenen Monaten verzeichnete Köhler einen signifikanten Anstieg von Meldungen über die Cenap-Hotline. Offenbar, so die Vermutung, hat sich in der Pandemie die Wahrnehmung von Flugobjekten verändert. «Aber jetzt, nach über einem Jahr mit geringeren Flugbewegungen in Deutschland, ist die Zunahme solcher Meldungen auffällig», wird er weiter zitiert.

In Deutschland ist der Flugverkehr im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent zurückgegangen. Bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) geht man deshalb davon aus, dass die wenigen Flugobjekte am Himmel deshalb verstärkt wahrgenommen werden: «Vielleicht haben die Menschen aber auch einfach mehr Muße, einmal in den Himmel zu blicken?»

(L'essentiel/rcp)