Touristen jagen und steinigen Schwertfisch

Diese Aufnahmen aus Griechenland machen einfach nur sprachlos und auch wütend. Es zeigt, wie Touristen einen Schwertfisch regelrecht zu Tode hetzen. An einem Badestrand von Chalkida taucht plötzlich ein riesiger Schwertfisch auf. Daraufhin gingen mehrere Badegäste auf das Tier los.

Die Urlauber jagten und bedrängten den Fisch, auch Steine sollen auf das Tier geworfen worden sein. Umherstehende Touristen hielten den Moment mit ihren Smartphones fest und filmten die Szenen.

Strafrechtliche Verfolgung gefordert

Wie der Independent berichtet, sollen die Urlauber den Schwertfisch für einen Hai gehalten haben. Dem Fisch gelang anfangs noch die Flucht. Doch nur kurze Zeit soll er von einem Rettungsschwimmer tot aufgefunden worden sein. Der Schwertfisch dürfte an den Strapazen der Jagd verstorben sein.

Ein Tierarzt soll nun die genaue Todesursache herausfinden. Ob die Touristen schuld am Tod des Schwertfisches sind, wird nun in einer Obduktion festgestellt. In einer Petition fordern nun viele Menschen eine strafrechtliche Verfolung jener Badegäste, welche Jagd auf den Schwertfisch gemacht hatten.

(L'essentiel/wil)