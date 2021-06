Mann schickt Bob-​​Dylan-​​CD nach 48 Jahren zurück

Eine Bibliothek im US-Staat Ohio hat knapp 50 Jahre nach dem Verleih eines Bob-Dylan-Doppelalbums ebenjenes wieder zurückbekommen. Ein Mann in San Francisco schickte die überfälligen Schallplatten mit einem Entschuldigungsbrief an die Heights Libraries nahe Cleveland, wie das Bibliothekensystem mitteilte. Howard Simon hatte das Album «Self Portrait» 1973 ausgeliehen. Er fand das Werk vor der Rückgabe nach eigenen Angaben zwischen zwei anderen Alben von Dylan in seiner persönlichen Schallplatten-Sammlung.

Bibliothek verzichtet auf Strafe

Nach seiner Zählung sei die Schallplatte etwa 17.480 Tage überfällig, schrieb Simon. Die Platte sei mit ihm von University Heights in Ohio nach San Francisco in Kalifornien umgezogen, dazwischen habe es mehrere Stopps gegeben. Simon zahlte der Bibliothek eine Ersatzgebühr in Höhe von 175 Dollar. Er gab ihr auch ein Album, das er selbst aufgenommen hatte, damit sie es möglicherweise in ihre Sammlung aufnimmt.

«Das Lustige daran ist, dass wir keine Versäumnisgebühren mehr in Rechnung stellen – solange wir den Gegenstand zurückbekommen, sehen wir keine Notwendigkeit, Menschen zu bestrafen», informierte die Leiterin der Bibliothek Sara Phillips laut der Mitteilung. Sie informierte außerdem, dass sich die Platten in einem großartigen Zustand befänden.

