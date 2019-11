Löschwasser zerstört Auto komplett

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Wochen wüten in Kalifornien schwere Waldbrände. Eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Feuer spielen Löschflugzeuge. Aus der Luft können so Brandherde in unwegsamem Gelände bekämpft werden. Für die Bevölkerung können die enormen Wassermassen, die dabei abgelassen werden, jedoch auch zur Gefahr werden. Das zeigen Aufnahmen eines Versuchs der kalifornischen Behörde für Forstwirtschaft und Brandschutz (Cal Fire).

Bei der Demonstration ließ Cal Fire ein Löschflugzeug direkt über einem Auto eine Ladung Löschwasser abwerfen. Das Resultat: ein komplett zerstörter Mittelklassewagen. Mit den Aufnahmen wollen die Behörden die Bevölkerung für die Gefahren von Löschwasser aus der Luft sensibilisieren.

Vergangene Woche rief Gouverneur Gavin Newsom den Notstand für den gesamten Westküstenstaat aus. Rund 40.000 Hektaren Land wurden bereits zerstört. Leichte Fortschritte meldete die Feuerwehr zuletzt bei der Eindämmung des «Maria»-Feuers, das rund hundert Kilometer nordwestlich von Los Angeles wütet. Die Brände sind laut Behörden zu 70 Prozent unter Kontrolle.

Auch beim bislang größten Feuer, dem «Kincade»-Feuer nördlich von San Francisco, konnte die Feuerwehr Fortschritte vermelden. Die Brände sind inzwischen zu 78 Prozent eingedämmt.

(L'essentiel/ap)