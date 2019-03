«Fritzl hat mit seinem Leben abgeschlossen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

24 Jahre lang hatte Josef Fritzl seine Tochter Elisabeth in einem Kellerverlies gefangen gehalten, 3000 Mal wurde sie von ihrem Vater vergewaltigt. Sieben Kinder zeugte Fritzl mit seiner Tochter, eines starb. 2009 wurde der damals 73-Jährige zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Heute ist Fritzl 84 Jahre alt und sitzt in der Justizanstalt Stein. Dort hat er sich für 545 Euro den neuen Nachnamen «Mayrhoff» gekauft, damit ihn Neuankömmlinge nicht gleich als «Monster von Amstetten» erkennen. Dennoch gibt es schon länger Gerüchte, dass Fritzl im Gefängnis immer dementer wird und allmählich zerbricht.

«Fritzl hat sich total zurückgezogen, verlässt seine Zelle kaum mehr.»

In letzter Zeit soll sich sein Zustand jedoch rapide verschlechtert haben. Ein Mithäftling sagt gegenüber oe24: «Der Fritzl wurde und wird noch immer von allen geschnitten. Er hat sich total zurückgezogen, verlässt die Zelle kaum mehr, sucht keinen Anschluss und wirkt alles in allem so, als hätte er mit seinem Leben abgeschlossen.»

Die Behörden wollen sich nicht über Fritzls Zustand äußern. Seine Tochter und deren Kinder sind nach ihrer Befreiung weggezogen. Bis heute ist kaum etwas über sie bekannt.

(L'essentiel/vro)