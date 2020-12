Schweizer verschenkt Kisten mit echtem Geld

Mit seinen Kunstwerken sorgt «Wetz» in der Schweiz immer wieder für Irritation, Aufsehen und Staunen. Zum Beispiel ließ er einmal einen großen Tempel errichten, der aussah wie die Akropolis in Athen. Der Tempel war illegal, da ohne Baubewilligung und wurde später abgerissen. Auch verkaufte er einmal Urin in Einmachgläsern. Und vor allem führt er seit zehn Jahren das KKLB – ein bekanntes Kunst- und Kulturhaus in der Schweizer Gemeinde Beromüster.

Für sein Schaffen im KKLB wird er unter anderem von Firmen unterstützt. Und diese Unterstützung nutzte «Wetz» nun für sein aktuellstes Projekt: Er vergab am Mittwoch in Luzern den «Schweizerischen Landespreis für Kulturförderung».

Größte Kiste enthielt 46.000 Euro

Dort erhielten nicht Künstler Geld von staatlichen Stellen oder Stiftungen, wie es der Titel des Projektes vermuten ließe. Sondern Firmen erhielten Geld von Künstler «Wetz». Umgerechnet 101.000 Euro verteilte er an zehn Firmen, die in ihn unterstützen. Das Geld stammt nicht von Sponsoren, sondern von «Wetz» selber.

Er hob dafür bei der Bank 2200 50er-Scheine ab und steckte diese in zehn Holzkisten, die er dann seinen Unterstützern überreichte. Die größte Kiste, den Hauptpreis, bekam die Hoch- und Tiefbaufirma H&T Sursee. Sie war gefüllt mit 1000 Fünfziger-Noten, insgesamt befanden sich also 50.000 Schweizer Franken darin. «Wetz» sagte: «Es ist wunderbar, dass ich auch einmal etwas zurückgeben darf.»

