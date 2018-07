Musk nennt britischen Taucher «Pädo»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einer der Taucher, der beim Höhlendrama in Thailand im Einsatz war, hat den Nutzfaktor von Elon Musks U-Boots kommentiert: «Er kann sich sein U-Boot dahin schieben, wo es weh tut», sagte der Brite Vern Unsworth dem US-Nachrichtensender CNN. Das Angebot Musks, bei der Rettung der zwölf Jungen und ihrem Trainer behilflich zu sein, sei «nur ein PR-Gag» gewesen.

Unsworth weiter: «Es bestand absolut keine Chance, dass es funktioniert. Er hatte keine Vorstellung davon, wie es in der Höhle aussieht». Das U-Boot wäre «nicht einmal 50 Meter weit in die Höhle reingekommen».

Diese Aussagen wollte Musk nicht auf sich sitzen lassen. Auf Twitter schlägt der Tesla Gründer zurück und betont, dass sein Mini-U-Boot ohne Probleme bis zur Höhle 5, in der die Eingeschlossenen festsaßen, gelangt wäre. «Sorry Pädo-Typ, du wolltest es so», so Musk. Für die Aussage hagelte es heftige Kritik. Ein Twitter-User schreibt etwa: «Warum bezeichnen Sie einen Helden als pädophil? Was ist los mit Ihnen?» Musks Tweet wurde mittlerweile gelöscht.

Elon Musk, who constantly complains about the media telling lies and unfairly slandering his companies, labelled one of the cave rescue divers a "pedo guy" and then deleted the tweets. pic.twitter.com/WyINPh97Fx— Denham Sadler (@denhamsadler) July 16, 2018

Mehr als zwei Wochen saßen zwölf Jungen, allesamt Mitglieder eines Fußballteams, und ihr Trainer in einer Höhle im Norden Thailands fest. Spezialtaucher retteten sie in einer mehrtägigen Aktion. Die letzten Kinder wurden am Dienstagabend aus der Tham-Luang-Höhle befreit.

An Tag zwei der Rettungsaktion stand US-Unternehmer Elon Musk vor dem Höhleneingang, im Gepäck ein Mini-U-Boot seiner Firma SpaceX. Nach dem Fußballteam der Jungen, «Wild Boars», getauft, hoffte Musk, das Gefährt in «Kindergröße» könne als Rettungskapsel dienen. Zum Einsatz kam es aber nie – laut dem Einsatzleiter war es ungeeignet für die Verhältnisse vor Ort.

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust.— Elon Musk (@elonmusk) 7. Juli 2018

(L'essentiel/jdr)