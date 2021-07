Catania-​​Airport reduziert Flüge wegen Ätna

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2021-07-20 05:41:06(UTC) - ETNA.

L'INGV-OE comunica il passaggio a fontana di lava al Cratere SE. La nube eruttiva si disperde in direzione SSE e si osserva un trabocco lavico. https://t.co/PCfjcV0r1l #comunicato #INGV #osservatorioetneo pic.twitter.com/ew3DaivyVF — INGVvulcani (@INGVvulcani) July 20, 2021

Dicke Rauchschwaden und Lava: Wegen eines erneuten Ausbruchs des Vulkans Ätna auf der italienischen Insel Sizilien ist der Flugbetrieb am Airport der Stadt Catania eingeschränkt worden. Ein Teil des Luftraums wurde gesperrt und die Zahl der Flüge begrenzt, wie der Flughafen in Catania am Dienstag mitteilte. Dies führe zu unvermeidlichen Verzögerungen bei Ankünften und Abflügen.

Der Ätna brach in den vergangenen Wochen immer wieder aus. Berichte von größeren Schäden oder Verletzten gibt es sehr selten. Die Bewohner vor Ort sind hin und wieder durch die sich abregnende Asche beeinträchtigt. Auf dem Twitteraccount des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) waren Bilder von aufsteigenden Rauchschwaden über dem Vulkan zu sehen. Zudem sei Lavafluss beobachtet worden, hieß es in einer Mitteilung des Instituts.

Der Vulkan liegt im Osten Siziliens. Catania gehört mit mehr als 300 000 Einwohnern zu den größeren Städten in der Umgebung. Der Berg selbst ist über 3300 Meter hoch und gehört zum Weltnaturerbe der Unesco.

