Eltern tot aufgefunden – Tochter (13) vermisst

Am Montag erhielt die Polizei in Barron im US-Bundesstaat Wisconsin einen rätselhaften Notruf. Der Beamte registrierte im Hintergrund eine leises, unbestimmtes Geräusch und niemand sprach in den Hörer.

Als die Polizei das Haus vier Minuten nach dem Notruf erreichte, fanden sie die Leichen von Denise und Jim Closs. Beide waren einer Schussverletzung erlegen. Von ihrer Tochter Jayme fehlte jede Spur. Auch die Schusswaffe konnte nicht gefunden werden.

Das Motiv der Tat ist noch völlig unklar. Chris Fitzgerald, der Sheriff des Barron County, sagt: «Ich weiß nicht, ob es ein zufälliger oder gezielter Angriff war.»

400 Sichtungshinweise in den vergangenen Tagen

Er ist sich allerdings sicher, dass die 13-jährige Jayme noch lebt. «Ich glaube zu 100 Prozent, dass sie noch am Leben ist.» Die ersten Ermittlungen lassen darauf schließen, dass Jayme zum Zeitpunkt der Morde im Haus war. Der Sheriff sagt: «Wir glauben, dass sie noch immer in Gefahr ist.»

Über 400 Sichtungshinweise erhielt die Polizei in den vergangenen Tagen, doch Jayme bleibt vermisst. Mittlerweile hat sich auch das FBI eingeschaltet.

#FBIMilwaukee needs your help, as the search continues to bring home 13 year old Jayme Closs, now missing & endangered after her parents were found dead in their home in Barron, WI early this week. Call the tip line 1-855-744-3879.#FindJayme pic.twitter.com/rNELlQKJb6— FBI Milwaukee (@FBIMilwaukee) October 17, 2018

Die Cousine des vermissten Mädchens postete auf Facebook einen offenen Brief: «Ich gehe unsere Familienfotos durch und mache mir Sorgen um dich.» In ihrem Beitrag erinnert sie Jayme daran, dass ihre getöteten Eltern sie sehr liebten.

In seiner Schule war das Mädchen sehr beliebt. Rektorin Diane Tremblay sagte, dass Jayme ein großes Herz habe. Während eines Schulauftrags wurde sie gefragt, was sie mit einer Million Dollar machen würde. Jayme antwortete, dass sie das Geld Bedürftigen geben würde.

Die Polizei hofft, weitere Hinweise zum Verschwinden der 13-Jährigen zu erhalten.

.@FBIMilwaukee is seeking information regarding #missing 13-year-old Jayme Closs. If you have info, please contact the Wisconsin Department of Justice Child Abduction Response Team tipline at 1-855-744-3879 or your local @FBI office https://t.co/etpWTWTY9H. pic.twitter.com/WJSJxyNVdX— FBI (@FBI) October 18, 2018

