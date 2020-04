Polizist gibt Schüsse bei Corona-​​Kontrolle ab

Der Vorfall spielte sich auf der Burgruine Ramschwag in der österreichischen Gemeinde Nenzing ab. Ein Paar wollte mit einer Verwandten einen Spaziergang zur Ruine machen, als die drei auf dem Weg vier weitere Personen antrafen.

Die drei Personen seien nach einem kurzen Gespräch jedoch allein weitergegangen. Bei der Burgruine angekommen, trafen sich die Spaziergänger wieder und pausierten zusammen. Dies alles mit mehreren Metern Abstand, wie der Anwalt der Betroffenen gegenüber Vorarlberg.orf.at betont.

Die Polizei wurde durch den Anruf einer Frau auf die Gruppe aufmerksam. Sie behauptete, dass sich Jugendliche ohne den obligatorischen Mindestabstand auf der Ruine befänden.

Schüsse als Hilferuf

Wie es dann weiterging, darüber sind sich die Polizei und die Spaziergänger uneinig. Die Betroffenen sagen, dass die Schüsse fielen, als sie auf einer Parkbank gesessen hätten. Die Polizei hingegen behauptete zunächst, dass die Spaziergänger geflüchtet seien und die Beamten eine Verfolgung aufnehmen mussten. Die Schüsse seien dann lediglich als eine Art Hilferuf an die anderen Polizisten gefallen.

Am Sonntag nahm die Polizei die Aussage, dass die Spaziergänger geflüchtet seien, jedoch zurück. Dies sei ein Missverständnis zwischen den Beamten gewesen. Wahr sei, dass ein Beamter die Schüsse abgegeben habe, um seine Kollegen herbeizurufen, weil sein Funkgerät nicht funktioniert habe. Niemand sei durch die Warnschüsse in Gefahr gewesen.

«Unverständliches Verhalten»

Der Anwalt der Spaziergänger kann ein solches Verhalten des Beamten nicht nachvollziehen. Auch rechtlich seien Warnschüsse in dieser Situation nicht gedeckt. Er kündigt nun eine Maßnahmenbeschwerde beim Vorarlberger Landesverwaltungsgericht an. Außerdem setzt er sich für die Spaziergänger ein und will die Strafverfügungen der Bezirkshauptmannschaft Bludenz gegen die Betroffenen anfechten, wie er gegenüber Vorarlberg.orf.at sagte.

(L'essentiel/jil)