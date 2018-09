Bagger fällt in Baugrube

Glück im Unglück hatten die Bauarbeiter an dieser Baustelle. Der Kran, der einen Bagger aus einer Baugrube heben soll, hat keine Chance gegen die Gesetze der Physik und lässt das schwere Baufahrzeug zurück in die Tiefe fallen. Zwei Bauarbeiter, die gerade Arbeiten an der Wand der Baugrube durchführten, hatten dabei besonderes Glück. Sie kamen mit dem Schrecken davon, als der Bagger nur wenige Meter von ihnen entfernt in die Tiefe donnerte.

(L'essentiel/ife)