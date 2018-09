Kalb mit zwei Gesichtern schockt indisches Dorf

Calf with two snouts, three eyes and half an extra face defies the odds to survive in India https://t.co/wpK5ffW7fP — Daily Mail Online (@MailOnline) 13. September 2018

Niemand hatte damit gerechnet, dass es auch nur einen Monat überleben könnte – doch dieses Kalb hat es allen gezeigt. Entgegen der schlimmsten Erwartungen ist der kleine Wiederkäuer immer noch am Leben.

Das ungewöhnliche Jungtier erblickte am 10. August in der Gemeinde Nalavur im Süden Indiens das Licht der Welt. Sein Aussehen schockte die Dorfbewohner – sein Kopf scheint über dem Maul in Zwei gespalten zu sein. Seine drei Augen und zwei Schnauzen machen das kleine Rind zu einer besonderen Attraktion im Dorf.

Von Muttertier verstoßen

«Wir waren von dem Anblick überwältigt. Wir haben noch nie ein Tier mit zwei Köpfen gesehen», erzählt dessen Besitzer Sanglimuthu vor dessen Haus sich seither beinahe täglich eine Traube von Schaulustigen einfindet. Dass so etwas in ihrer Gemeinde geboren wurde, sei «ein Wunder», so ein erstaunter Nachbar.

Noch hat das Kalb keinen eigenen Namen und auch seine Mutter scheint es verstoßen zu haben. Fünfmal am Tag wird es deshalb mit Milch aus einer Babyflasche gefüttert.

