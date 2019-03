Maserninfektion steigt weltweit alarmierend an

Es ist nur ein kleiner Pieks, aber trotzdem wollen viele Eltern ihren Kindern diese «Strapaze» ersparen. Andere würden gerne schutzimpfen, können es aber wegen mangelnder Gesundheitsversorgung im eigenen Land nicht. Zu spüren bekommen es alle. Laut einem alarmierenden Bericht der Unicef sind die Masern wieder auf dem Vormarsch. Besonders in der Ukraine, den Philippinen und Brasilien sei der Anstieg zwischen 2017 und 2018 enorm. In der Ukraine infizierten sich alleine 35.120 Menschen, in 2019 waren es bisher 24.042. Auf den Philippinen starben bisher 203 an der Krankheit.

Masern seien ansteckender als Ebola, Tuberkulose und Grippe, das Virus verbreitet sich binnen weniger Stunden über die Luft. Besonders Kinder und Neugeborene seien gefährdet. Zu den Gründen, warum die Impfrate sinkt, gibt Unicef mehrere Begründungen: Dazu zählen teils schwache Gesundheitssysteme in den Ländern sowie Konflikte und Instabilitäten, hinzu komme mangelnde Aufmerksamkeit für das Thema, außerdem Informationsdefizite und Impfskepsis.

15-Mal so viele Menschen haben sich angesteckt

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich so viele Menschen in der Europa-Region angesteckt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Verglichen mit 2016 hätten sich 15-mal so viele Menschen angesteckt. In den 53 Ländern der Region hätten sich 2018 fast 82.600 Menschen mit Masern angesteckt – 72 Kinder und Erwachsene seien daran gestorben, berichtet die WHO.

Mit Abstand am schwersten betroffen war die Ukraine. Mehr als 2000 Fälle meldeten auch Serbien (5076), Israel (2919), Frankreich (2913), Russland (2256), Italien (2517), Georgien (2203) und Griechenland (2193). Zwar seien in der Region im vergangenen Jahr gleichzeitig auch so viele Menschen gegen Masern geimpft worden wie nie zuvor. Aber es reiche noch nicht, sagte die Direktorin des Regionalbüros, Zsuzsanna Jakab.

(L'essentiel/dpa)