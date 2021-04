Quallenplage war in Italien noch nie so schlimm

Ein Video auf Facebook zeigt, wie das Meer vor Triest drezeit von Quallen heimgesucht wird. Dies ist kein neues Phänomen: Schon seit ein paar Jahren sorgen Quallen für Ärger an der oberen Adria.

Vor allem Bibione, Grado und Lignano sind von dem Problem betroffen. Die Tiere vermehren sich ungehindert und belagern die Küste. Überfischung und Klimaerwärmung sorgen dafür, dass sich die Quallen pudelwohl fühlen, sie mögen es gerne warm und naschen den übrigen Plankton, der normalerweise von anderen Meeresbewohnern verspeist wird.

Dabei verderben die Nesseltiere den Urlaubern ordentlich den Badespaß, allerdings sind sie selbst nicht freiwillig da. Sie wurden vermutlich durch die Strömung aus dem offenen Meer angeschwemmt, werden nun aber bei den angenehmen Bedingungen an der Küste in Triest wohl auch nicht mehr so schnell verschwinden.

(L'essentiel/lene)