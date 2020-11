Ermittler stoßen «an die Grenzen des Erträglichen»

Vor dem Landgericht Münster hat ein Prozess gegen mehrere Personen wegen schwerer sexueller Straftaten wie Vergewaltigung und Missbrauch von Kindern begonnen.

Dem Hauptangeklagten, einem 27-jährigen IT-Fachmann aus Münster (Nordrhein-Westfalen), sowie einem 35-Jährigen aus Hannover, einem 30-Jährigen aus Staufenberg in Hessen und einem 42-Jährigen aus Schorfheide in Brandenburg wird unter anderem vorgeworfen, über mehrere Tage hinweg zwei Jungen in einer Gartenlaube schwer sexuell missbraucht zu haben. Auch sollen die Opfer zuvor mit K.-o.-Tropfen betäubt worden sein.

Es handelt sich um den damals zehnjährigen Sohn der Lebensgefährtin des Hauptangeklagten sowie den Sohn des Mannes aus Hessen. Wegen Beihilfe ist die 45-jährige Mutter des mutmaßlichen Haupttäters aus Münster angeklagt. Sie soll den Männern ihre Gartenhütte überlassen haben – in dem Wissen, was dort geschehen sollte.

Filme für Beamten zu brutal

Die sexuellen Taten wurden größtenteils auf Video festgehalten. Die Ermittler fanden hochprofessionelle technische Ausstattung zur Videoaufzeichnung und riesige Mengen versiert verschlüsselter Daten. Die Polizisten haben rund 400 Terabyte sichergestellt.

Laut WDR müssen noch immer Videos ausgewertet werden. Das Problem dabei: Die Ermittler stoßen an die Grenzen des menschlich Erträglichen. Die gefilmten Taten seien teilweise so brutal, dass die Beamten viele Filme nicht an einem Stück sehen und somit auswerten können. Die Verschlüsselungen einiger Videos seien außerdem von den Behörden noch nicht geknackt worden.

Das mutmaßliche Tatgeschehen in der Kleingartensiedlung im April ist nur eines von mehreren schweren Missbrauchsdelikten, um die es in diesem und anderen noch folgenden Verfahren gehen wird. Immer wieder soll der 27-Jährige aus Münster zwischen 2018 und 2020 den heute elfjährigen Sohn seiner langjährigen Lebensgefährtin selbst vergewaltigt und ihn anderen Männern für schwere Gewalttaten überlassen haben.

Für die Ermittler gilt er somit als Schlüsselfigur in dem Komplex mit einer Reihe von Opfern und Beschuldigten aus mehreren Bundesländern.

(L'essentiel/fss/sda)