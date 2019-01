«Darf's noch ein Stück gegrillter Hund sein?»

Diese Peta-Protestaktion ging vielen ein Stück zu weit: Mitten in einer belebten Shoppingmeile in Sidney bauten Aktivisten einen Grill auf – und legten scheinbar einen Hund darauf. Der durchgeschmorte Vierbeiner erwies sich zwar als Attrappe, für manche war der Anblick aber doch zuviel. Vor allem Schulkinder hat die Aktion sichtlich mitgenommen, wie manche Twitter-User berichten.

Frightening children by cooking a pet is not the answer! Find a better way to get your message across that doesn’t result in nightmares for a 6yo! — Cøckrøach (@cockroachBLUE) 24. Januar 2019

Peta nutzte diese Aktion nicht unüberlegt: Denn am Samstag wird in Australien der jährliche Australia Day gefeiert – traditionell mit einem großen BBQ. Die Aktion stand unter dem Motto: «Wenn Sie keinen Hund essen würden, warum dann ein Lamm?» Aktivisten argumentieren, dass sensible und intelligente Tiere ihr Leben lang gequält und schließlich für die Fleisch-Industrie geschlachtet werden, während andere als Haustiere und somit als unessbar gelten.

Ob Peta mit der Aktion wirklich Leute bewogen hat, statt Würstchen lieber Gemüse auf den Grill zu legen, bleibt abzuwarten. Die Internetgemeinde hat die Aktion auf jeden Fall gespalten, wie Posts wie dieser zeigen:

I saw a hog-roast that looked very similar to this and children were around. What’s the difference? — Gazry (@GazryGames) 24. Januar 2019

(sb/L'essentiel)